En D2 Amateurs flamande (D2 VV), la rencontre le KV Dixmude-Ostende - l'entité ayant surgi sur les cendres du KVO - et les jeunes de Zulte Waregem a été entachée d'une irrégularité administrative, du moins à en croire le club côté.

Le KV Dixmude-Ostende et Zulte Waregem B se sont quittés sur un partage 2-2 samedi, en D2 VV. Les Côtiers ont ainsi vu Alost-Lede revenir à deux points en tête du classement. Voorde-Appelterre s'est de son côté incliné contre Hogerop-Kalken et a donc manqué l'occasion de prendre la tête.

Trop de changements côté Zulte Waregem ?

Mais Ostende pourrait finalement bien conforter sa place de leader. Le KVDO a en effet déposé une plainte auprès de l'association de football amateur Voetbal Vlaanderen (VV) après la rencontre en raison, estime-t-il, d'un non-respect du règlemetn par les U23 flandriens.

Selon les Côtiers, les visiteurs auraient ainsi utilisé une fenêtre de changement de trop. À l'heure de jeu, Bart Plasschaert a procédé à un double changement. Akif Avci et Wilguens Paugain ont tous deux quitté le terrain, mais dans un premier temps, un seul joueur du Jong Essevee (Pieter Moens) est entré en jeu, rapporte Het Nieuwsblad.

Le deuxième remplaçant de Waregem a dû retourner un instant sur le banc en raison d'un problème de protège-tibia. Il est bien monté au jeu peu après, mais selon le KV Dixmude-Ostende, cela serait de facto devenu une nouvelle fenêtre de changement, et donc une de trop.



Reste à savoir si la VV et l'Union Belge seront d'accord avec cette interprétation très littérale du règlement, et auquel cas, pourraient infliger un forfait aux U23 de Zulte Waregem.