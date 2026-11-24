La retraite internationale de Romelu Lukaku suscite beaucoup de réactions ces derniers jours. Nicolas Frutos y est lui aussi allé de ses mots, directement à l'attention de Big Rom. Il tient avant tout à lui rendre hommage, mais aussi à lui dire que le travail n'est pas encore tout à fait terminé.

Quel que soit le moment où ils ont eu connaissance de sa décision, même les proches de Romelu Lukaku ont été surpris de sa décision d'arrêter si abruptement l'équipe nationale, quelques mois après avoir rempilé pour une nouvelle campagne à l'issue de la Coupe du Monde.

Pour l'avoir pris sous son aile à Anderlecht, Nicolas Frutos connaît lui aussi bien Lukaku. Il a tenu à lui adresser une lettre ouverte sur son compte Instagram.

Le football belge est-il conscient de tout ce qu'il doit à Lukaku ?

"Rom, je me souviens de ce jeune garçon de 16 ans à côté duquel j’avais la chance de m’asseoir dans les vestiaires. Dès tes premiers pas, nous étions tous convaincus que tu allais accomplir de grandes choses. Mais à l’époque, nous ne nous rendions pas encore compte que nous avions à nos côtés celui qui allait devenir l’un des joueurs les plus importants et les plus emblématiques de l’histoire du football belge", commence-t-il.

"Au-delà de ton immense réussite sportive, ce sont tes qualités humaines, ton engagement et ta volonté permanente de faire grandir le football de notre pays qui méritent le plus grand respect. Tu as contribué à faire rayonner la Belgique à travers le monde et tu as marqué à jamais l’histoire de notre équipe nationale", poursuit Frutos.

Tout n'est pas fini

Lukaku ne sera en tout cas pas détrôné de sitôt de son statut de meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges : "Sois fier de tout ce que tu as accompli jusqu’ici. Félicitations pour ce parcours exceptionnel et merci pour tout ce que tu nous as apporté".



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La conclusion confirme que malgré ses difficultés actuelles et cette décision soudaine, Big Rom a encore faim : "Je sais aussi que ton histoire avec le football est loin d’être terminée. Il reste encore de belles pages à écrire, des rêves à réaliser et des filets à faire trembler ! The job is not finished yet, amigo".

Sans explicitement mentionner si cet espoir s'adresse à la fédération belge, à Anderlecht ou aux fans de Lukaku de manière générale, ces derniers mots iront en tout cas droit au coeur du principal concerné.