Mohamed Koné a comparu ce mardi devant le Comité disciplinaire suite à son exclusion en fin de match contre Saint-Trond. Le gardien de Charleroi risque plusieurs matchs de suspension.

Si sa carte rouge n'avait pas eu d'influence sur le résultat final contre Saint-Trond (Tristan Rowe ayant tout de même dû prendre place dans les buts), Mohamed Koné pourrait malgré tout pâtir de sa sortie maladroite.

Ce mardi, il a en effet dû, comme les sept autres exclus du week-end, venir s'expliquer devant le Comité disciplinaire. Ce dernier réclame, comme le rapporte SudInfo, un match de suspension, 1.000 euros d’amende ainsi que la levée du sursis de deux matches.

Avec le sursis planant depuis les incidents au Standard en fin de saison dernière, Koné risque donc trois matchs de suspension effectifs, ce qui lui ferait notamment rater le déplacement à Anderlecht.

Les Zèbres répondent

Charleroi s'est opposé à cette sanction, arguant que l'attaquant de Saint-Trond percuté avait pu poursuivre la rencontre sans recevoir de soins et que le repositionnement des défenseurs carolos ne faisait pas de la phase une occasion franche de but pour les visiteurs.



Pierre-Yves Hendrickx a également insisté sur le fait que la seule condamnation antérieure du gardien figurant dans son dossier était relative aux provocations envers les supporters du Standard et non à une phase de jeu. Il dénonce même 'un acharnement du parquet' à l’encontre de Charleroi.