La première expérience de Ruud Vormer en tant qu'entraîneur principal ne s'est pas bien terminée. L'ancien capitaine du Club de Bruges a été licencié par le FC Knokke, qui n'est que 11e de D1 VV. On connaît désormais son remplaçant, et c'est un profil bien différent.

D'un entraîneur qui vivait sa première expérience en tant que T1, à un véritable vétéran des bancs belges : le FC Knokke a officialisé l'arrivée de Dennis Van Wijk (63 ans) ce mardi, quelques heures après le licenciement de Ruud Vormer pour cause de résultats insuffisants.

Van Wijk est en effet autrement plus expérimenté que le Soulier d'Or 2017 en tant que coach : le Néerlandais dirigera là son... 15e club différent en Belgique - ce qui ne compte donc même pas les clubs qu'il a dirigés à plusieurs reprises, comme le KV Ostende, le KSV Roulers ou le Cercle de Bruges.

Un baroudeur passé par Mons et Charleroi

C'est d'ailleurs en quelque sorte un retour aux sources pour Dennis Van Wijk, puisque c'est à Knokke, en 1994, qu'il avait entamé sa carrière d'entraîneur, après y avoir déjà raccroché les crampons en tant que joueur.

S'il a surtout écumé les bancs flamands, Van Wijk a également entraîné le RAEC Mons (2011-2012) et le Sporting Charleroi (2012). Il était sans poste depuis 2020, après avoir dirigé le KV Ostende pour la troisième fois de sa carrière.

Le FC Knokke est actuellement 11 de D1 VV, et Ruud Vormer a fait les frais de ces résultats décevants, prenant la porte après la défaite du week-end dernier sur la pelouse de Mandel United.



