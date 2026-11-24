Un Brugeois un peu plus impatient que les autres contre Liverpool : "J'en rêvais au tirage au sort"

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Ivan Leko s'est présenté face à la presse pour préfacer le choc de demain contre Liverpool. L'entraîneur des Blauw en Zwart est conscient de l'ampleur de la tâche qui attend son équipe. Présent à ses côtés, Freddie Potts attend lui aussi ce choc avec impatience.





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis FC Bruges - Liverpool en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (25/11).