Un Brugeois un peu plus impatient que les autres contre Liverpool : "J'en rêvais au tirage au sort"
Photo: © Photonews
Ivan Leko s'est présenté face à la presse pour préfacer le choc de demain contre Liverpool. L'entraîneur des Blauw en Zwart est conscient de l'ampleur de la tâche qui attend son équipe. Présent à ses côtés, Freddie Potts attend lui aussi ce choc avec impatience.
Freddie Potts tout aussi enthousiaste
Comme Ivan Leko, Freddie Potts est conscient de l'opportunité d'entrer dans l'histoire face à Liverpool. "En regardant le tirage au sort, j'espérais affronter une équipe anglaise, et c'est bien le cas. Jouer contre Liverpool est un plaisir, non seulement pour moi, mais aussi pour les supporters".
"Je pense que le petit Freddie trouverait ça très spécial. Beaucoup de joueurs anglais rêvent de jouer à l'étranger dès leur plus jeune âge. Moi aussi, je voulais explorer mes options en Angleterre et ailleurs. Quand le Club de Bruges s'est présenté, le choix a été vite fait", sourit-il au micro de VTM.
L'ancien milieu de West Ham y croit : "Ce sera un match équilibré. Nous avons tous les deux neuf points et avons obtenu de bons résultats grâce à un beau jeu. Nous sommes en pleine confiance après notre victoire 5-1 contre Malines et nos matchs en Ligue des Champions. Nous avons un bon plan de jeu. Nous avons gagné à l'extérieur contre l'Inter et le PSV. Demain soir, ce sera un match passionnant et le soutien de nos supporters sera crucial".
Ivan Leko s'est présenté face à la presse pour préfacer le choc de demain contre Liverpool. L'entraîneur des Blauw en Zwart est conscient de l'ampleur de la tâche qui attend son équipe.
C'est un Ivan Leko radieux qui s'est présenté en conférence de presse. Le Croate se réjouit de ce match de gala annoncé demain soir : "Le match contre Liverpool était l'un des meilleurs que nous pouvions espérer. Nous connaissons l'histoire, et il existe un lien fort entre les deux clubs et leurs supporters. Nous rêvons de devenir le Liverpool belge".
"C'est un match magnifique à jouer, mais nous essayons de dédramatiser la situation avec tout le staff. Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration en Ligue des Champions ; nous voulons gagner, et c'est ce que nous allons tout faire pour y parvenir demain", poursuit-il, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.
Bruges se fait respecter sur la scène européenne
Le Club reste sur trois victoires de rang en Ligue des Champions : "Le football, c'est une question de dynamique. Je me souviens encore qu'après notre premier match contre Aston Villa, on disait qu'on n'avait aucune chance. Maintenant, on enchaîne trois victoires et on a pris neuf points sur neuf, et tout à coup, on nous dit de viser le top 8. Ça fait partie du jeu".
Cela n'empêche pas Leko de se réjouir du chemin déjà parcouru : "Je suis extrêmement fier que l'on dise que nous avons une chance face aux équipes de Premier League. Je suis fier des joueurs et de leurs performances contre Aston Villa, l'Inter et le PSV. Nous savons que nous devons être reconnaissants d'être là, mais nous voulons vraiment montrer que le football belge est plaisant à regarder et que nous pouvons gagner des matchs".
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Un monstre sacré en guise d'adversaire
"Je suis fier, mais je sais que nous sommes un grand club. On ne vaut que par son dernier match. Nous devons rester humbles et conscients de nos qualités. Demain, nous voulons réaliser un nouveau petit miracle", tempère-t-il.
Ivan Leko parle bien d'un miracle : "Il nous faudra un peu de chance demain. Liverpool devra connaître un jour sans, notre gardien devra réaliser de nouveaux arrêts décisifs et notre attaquant devra marquer. Mais nous croyons en nos chances".
Le Club croit en ses chances
"Si on joue dix fois contre Liverpool, on gagnera peut-être deux fois. Ils achètent des joueurs à 120 millions d'euros. Mais le football est le football : la meilleure équipe ne gagne pas toujours. C'est ce qui est beau dans tout ça. Ce n'est pas parce qu'on a gagné trois fois qu'on est soudainement trop confiants. On sait parfaitement à qui on a affaire", conclut-il.
Pour faire face aux Reds, Bruges pourrait à nouveau compter sur Jan Virgili. L'ailier espagnol était blessé depuis trois semaines mais a été aperçu à l'entraînement ce matin. Il n'est toutefois pas certain qu'il soit apte à démarrer comme titulaire. En son absence, Felix Lemarechal a impressionné sur la gauche.
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