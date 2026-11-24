Privé de Harry Kane à cause de sa blessure, le Bayern Munich cherche un attaquant pour cet hiver. Nicolò Tresoldi et Igor Thiago figurent sur la liste bavaroise.

Le Club de Bruges pourrait avoir un dossier brûlant à gérer cet hiver. Nicolò Tresoldi intéresse le Bayern Munich, qui envisage de recruter un attaquant en janvier. D'après le média allemand Bild et le journal italien La Gazzetta dello Sport, les dirigeants allemands étudient la possibilité de faire venir le jeune Brugeois de 22 ans.

Bruges demande un prix fort

Bruges demanderait 60 millions d'euros pour son attaquant même si sa valeur marchande est de 35 millions d'euros sur le site de Transfermarkt. L'AC Milan, son club de coeur suit aussi Tresoldi.

Si le Bayern s'intéresse au marché des attaquants, c'est à cause de la blessure de Harry Kane. L'Anglais s'est blessé à la cheville gauche vendredi contre Cologne. Le Ballon d'Or avait dû céder sa place après vingt minutes de jeu.

Un ancien de Pro League dans la liste

Un ancien Brugeois pourrait également débarquer en Bavière. Igor Thiago, aujourd'hui à Brentford, fait partie des joueurs suivis par les Munichois. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) et Younes Ebnoutalib (Eintracht Francfort) sont cités par la presse.



Le Bayern regarde aussi du côté de Monaco, où évoluent Paris Brunner et Folarin Balogun. Vincent Kompany devra réfléchir avec son équipe pour trouver le bon attaquant. On pourrait penser à Charles De Ketelaere, même si le Diable Rouge n'est pas un numéro neuf et qu'aucune rumeur ne l'associe pour l'instant au Bayern.