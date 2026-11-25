Jérémy Doku a signé une entrée fracassante avec Manchester City ce mardi soir face à Naples en Ligue des Champions (2-2). Intenable sur le flanc gauche, le Diable Rouge a offert le but de l'égalisation à Ayyoub Bouaddi avant de multiplier les débordements face à Leonardo Spinazzola.

Pep Guardiola avait préféré le Brésilien Allan à Jérémy Doku pour débuter la rencontre de Ligue des Champions entre Manchester City et Naples, ce mardi soir (2-2).

Le Diable Rouge est monté au jeu à la 55e minute, quelques instants avant l'ouverture du score de Rasmus Højlund pour les Italiens.

Percutant sur le flanc gauche, Doku a rapidement changé le cours de la rencontre. Il a offert à Ayyoub Bouaddi le premier but de sa carrière professionnelle, avant de multiplier les débordements.

Les 35 minutes de folie de Jérémy Doku

Leonardo Spinazzola a vécu une fin de match compliquée face au Diable Rouge. En 35 minutes, l'ailier de Manchester City a réussi huit dribbles et touché douze fois le ballon dans le rectangle adverse.

Rayan Cherki, auteur du but du 2-2 à cinq minutes du terme, a été désigné homme du match. L'entrée de Doku a, elle, donné un tout autre visage à l'attaque de City. Retrouvez ci-dessous les actions marquantes de sa prestation.



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