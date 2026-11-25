🎥 Scène cocasse au Brésil : quand Francis Amuzu, buteur, tente d'aborder Neymar... qui l'ignore
Photo: © Photonews
Scène amusante cette nuit au Brésil. Buteur lors de la victoire du Grêmio sur la pelouse de Santos (0-2), Francis Amuzu a tenté de récupérer le maillot de Neymar après le coup de sifflet final. En pleine altercation, la star brésilienne a ignoré l'ancien joueur d'Anderlecht.
Le Grêmio de Francis Amuzu s'est imposé 0-2 sur la pelouse du Santos de Neymar, ce mardi soir, lors de la 36e journée du championnat brésilien.
Titulaire, l'ancien joueur d'Anderlecht a ouvert le score au quart d'heure de jeu et disputé l'intégralité de la rencontre. Martin Braithwaite, ancien attaquant du FC Barcelone, a doublé la mise en seconde période.
Santos 0x1 Grêmio ⚽ Francis Amuzu 🥾 Carlos Vinícius 🏆 Brasileirão | 36ª rodada https://t.co/RFAZlVx92B— Diário de Torcedor (@DiarioGols) November 24, 2026
Francis Amuzu a-t-il récupéré le maillot de Neymar ?
De quoi frustrer Neymar. Battu par le 15e du championnat, Santos pointe à la neuvième place et risque de voir la Copa Libertadores lui passer sous le nez. Le club brésilien pourrait devoir se contenter de la Copa Sudamericana.
Visiblement agacé, Neymar a même refusé de serrer la main à quelques adversaires. Francis Amuzu a tout de même tenté sa chance en lui proposant d'échanger leurs maillots.
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Sur les images, difficile de savoir si l'ailier de 27 ans a obtenu ce qu'il voulait. Peut-être a-t-il retenté le coup, un peu plus au calme, dans le couloir des vestiaires. La vidéo amuse, en tout cas, au Brésil.
Atitude pequena do caralho do Neymar para um jogador do tamanho dele. Não adianta criticar o Thiago Mendes e depois ter uma atitude do mesmo nível. https://t.co/d3wJoRc1bJ— BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) November 24, 2026
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