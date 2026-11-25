Scène amusante cette nuit au Brésil. Buteur lors de la victoire du Grêmio sur la pelouse de Santos (0-2), Francis Amuzu a tenté de récupérer le maillot de Neymar après le coup de sifflet final. En pleine altercation, la star brésilienne a ignoré l'ancien joueur d'Anderlecht.

Le Grêmio de Francis Amuzu s'est imposé 0-2 sur la pelouse du Santos de Neymar, ce mardi soir, lors de la 36e journée du championnat brésilien.

Titulaire, l'ancien joueur d'Anderlecht a ouvert le score au quart d'heure de jeu et disputé l'intégralité de la rencontre. Martin Braithwaite, ancien attaquant du FC Barcelone, a doublé la mise en seconde période.

Santos 0x1 Grêmio ⚽ Francis Amuzu 🥾 Carlos Vinícius 🏆 Brasileirão | 36ª rodada https://t.co/RFAZlVx92B — Diário de Torcedor (@DiarioGols) November 24, 2026

Francis Amuzu a-t-il récupéré le maillot de Neymar ?

De quoi frustrer Neymar. Battu par le 15e du championnat, Santos pointe à la neuvième place et risque de voir la Copa Libertadores lui passer sous le nez. Le club brésilien pourrait devoir se contenter de la Copa Sudamericana.

Visiblement agacé, Neymar a même refusé de serrer la main à quelques adversaires. Francis Amuzu a tout de même tenté sa chance en lui proposant d'échanger leurs maillots.



Lire aussi… 🎥 Son cadeau d'adieu ? Francis Amuzu fait oublier Neymar et entre dans l'histoire de Gremio›

Sur les images, difficile de savoir si l'ailier de 27 ans a obtenu ce qu'il voulait. Peut-être a-t-il retenté le coup, un peu plus au calme, dans le couloir des vestiaires. La vidéo amuse, en tout cas, au Brésil.