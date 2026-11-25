Senne Lammens est passé par toutes les émotions en quelques minutes avec Manchester United, qui se déplace ce soir au Sporting Portugal. Le gardien belge a arrêté brillamment un penalty de Luis Suarez... avant d'en commettre un autre, qu'il n'a pas su stopper, dans les minutes qui ont suivi !

Manchester United se rend au Sporting Lisbonne dans des circonstances très compliquées : en Premier League, les Red Devils jouent clairement leur maintien, et ils doivent réussir à tourner le bouton une fois en Champions League afin d'y faire respecter leur rang.

Avant cette cinquième journée, United comptait 6 points en 4 rencontres, et était donc assez loin du top 8, voire même en danger de sortir du top 24 en cas de mauvais résultat.

Senne Lammens sort un penalty, puis en commet un

Au moment d'écrire ces lignes, les choses se passent assez bien pour les Mancuniens qui mènent 1-2 à Lisbonne, mais en première mi-temps, les choses avaient mal démarré. Le Sporting avait d'abord obtenu un penalty... que Senne Lammens a joliment sorti.

🇪🇺🧤 | (#UCL) Quelle soirée de Champions League cruelle face au Sporting pour Senne Lammens 🇧🇪 : - Arrête un penalty - En concède un 2’ plus tard et l’encaisse 🥲 (@playsports) https://t.co/XckkWKxq1t — Belgian Players 🇧🇪 (@BelgianPlayers) November 25, 2026

Malheureusement pour le Diable Rouge, quelques minutes plus tard, une sortie complètement ratée lui vaudra... de commettre un nouveau penalty. Il prendra un carton jaune, et ne parviendra cette fois pas à empêcher Luis Suarez de marquer.





En deuxième période, Manchester United reprendra l'avantage via un doublé de Bruno Fernandes (dont un but sur penalty). Un second but portugais va cepednant tomber en fin de rencontre.