Le RSC Anderlecht est arrivé en Grèce pour son match face à l'OFI Crète, ce jeudi dans le cadre de la cinquième journée d'Europa League. Vitor Bruno a tenu une conférence de presse très courte, la délégation anderlechtoise étant arrivée en retard en Crète.

À en croire nos confrères présents sur place, Vitor Bruno, l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht, était d'humeur particulièrement maussade en conférence de presse ce mercredi à Héraklion, en Crète. Une attitude fréquente ces derniers mois, entre les critiques de la direction à son encontre et l'affaire du match à Bruges, qui a gâché les beaux résultats engrangés.

Cette fois, c'est le retard de la délégation anderlechtoise, lié à des perturbations du trafic aérien en Grèce, qui était à l'origine de sa mauvaise humeur. Mais Bruno a tout de même répondu à quelques questions en conférence de presse.

Ilias Koutsoupias est bien du voyage

Dans des propos relayés par le Nieuwsblad, le Portugais a ainsi annoncé que deux de ses joueurs souffraient de petits bobos : Colin Coosemans, dont le pied serait "plus gonflé qu'une balle de tennis", et Danylo Sikan, "revenu blessé de sélection". Tous deux étaient déjà diminués face à OHL, mais devraient bien tenir leur place ce jeudi.

Vitor Bruno a aussi expliqué la raison pour laquelle Ilias Koutsoupias, pourtant pas qualifié pour la phase de ligue européenne d'Anderlecht, était du voyage. C'est en partie, bien sûr, parce que pour Koutsoupias, c'est un voyage familial : né à Héraklion, le milieu de terrain grec a été formé à l'OFI Crète, et son frère cadet Fotis a intégré le noyau de l'OFI l'été passé.

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"Il peut s'entraîner avec nous. Son frère joue à l'OFI, sa famille est sur place. Ilias connaît donc bien l'adversaire, et peut nous aider même sans jouer", explique Vitor Bruno au sujet de Koutsoupias.