Le Club de Bruges a conservé l'intégralité de son bénéfice record de 44,1 millions d'euros, sans verser de dividendes à ses actionnaires. Les Blauw & Zwart prévoient de puiser 50 millions d'euros dans leurs réserves pour financer la construction de leur nouveau stade, qui pourrait ouvrir au début de la saison 2029-2030.

Le Club de Bruges a bouclé l'exercice 2025-2026 dans le vert pour la douzième saison consécutive. Les Blauw & Zwart ont même établi un nouveau record en dégageant un bénéfice net de 44,1 millions d'euros.

Ce résultat s'explique notamment par les 96 millions d'euros de plus-values sur les transferts et les 48,8 millions d'euros de droits médias liés à la Ligue des Champions. Ensemble, ces deux postes représentent près des trois quarts du chiffre d'affaires annuel du club brugeois.

Selon Het Laatste Nieuws, ce bénéfice restera dans les caisses du Club de Bruges. Le club a choisi de conserver ces 44,1 millions d'euros en vue de financer la construction de son nouveau stade.

Un stade à 200 millions d'euros attendu pour 2029-2030

Le Club de Bruges prévoit en effet de puiser 50 millions d'euros dans ses réserves pour financer le chantier, dont le coût total est estimé à 200 millions d'euros.



Toujours selon Het Laatste Nieuws, le projet sera financé sans aide publique. Le club pourrait compléter son apport par un emprunt bancaire de 150 millions d'euros. Le prêt devrait être obtenu d'ici au 31 décembre, avec pour objectif de mettre le nouveau stade en service au début de la saison 2029-2030.