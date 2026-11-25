En conférence de presse d'avant-match, Vincent Kompany a été interrogé, assez logiquement, sur la retraite internationale de Romelu Lukaku. Fait étonnant : l'ancien capitaine des Diables Rouges a affirmé... ne pas être au courant de l'annonce faite lundi dernier par son ex-équipier.

Vincent Kompany a eu la tête ailleurs ces dernières semaines, cloué dans son lit d'hôpital avant la trêve et forcé de lever le pied depuis son retour à l'entraînement du Bayern Munich. Tout cela, auquel s'ajoute bien sûr le travail habituel que représente son rôle de coach en Bavière, l'a apparemment tenu éloigné des nouvelles belges.

Mais de là à ne pas savoir que Romelu Lukaku a annoncé sa retraite interrnationale ? "Est-ce que c'est totalement officiel ?", a réagi Kompany avec surprise. "Je dois être honnête : je me suis surtout concentré sur mes matchs et je n'ai pas suivi tous les détails de ce qui a été communiqué".

Kompany place Lukaku parmi les légendes du football belge

L'entraîneur du Bayern a ensuite eu des mots particulièrement élogieux pour son ancien coéquipier en équipe nationale. "Lukaku est l'une des légendes du football belge et de l'équipe nationale. C'était très beau de pouvoir suivre son évolution de si près", a-t-il déclaré.

Vincent Kompany a également souligné l'impressionnante production offensive de Big Rom, qui a bien sûr connu ses plus belles années aux côtés de l'ancien de Manchester City. "Lorsque j'ai débuté chez les Diables Rouges, le record tournait autour d'une trentaine de buts. Il faut surtout remettre cela en perspective", a rappelé Kompany.

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"Oublions les détails et ne retenons que l'ensemble. Nous devons lui donner la place qu'il mérite, et elle est aux côtés des Eden Hazard de ce monde en sélection", conclut le coach du Bayern, qui a vécu un retour en Coupe du Monde en 2014 après 12 ans d'absence belge et une médaille de bronze en 2018 aux côtés de Romelu Lukaku.