Éloigné des terrains depuis plus de deux mois en raison d'une blessure, Zeno Debast a repris l'entraînement mardi avec le Sporting CP. Le Diable Rouge a franchi une étape importante dans son rétablissement, à la veille d'une affiche de prestige en Ligue des Champions.

Zeno Debast n'a plus joué depuis le 19 septembre, face à Arouca. Après plus de deux mois d'absence, l'ancien défenseur d'Anderlecht a repris le travail collectif avec le Sporting CP.

Debast a repris l'entraînement collectif

Le Diable Rouge a participé mardi à la dernière séance avant la réception de Manchester United en Ligue des Champions. Une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca, écrit le média sportif portugais A Bola.

Nuno Santos a lui aussi retrouvé le terrain d'entraînement après une longue absence. Le Sporting récupère ainsi deux joueurs au moment d'aborder son cinquième rendez-vous européen de la saison.

Quand Paulo Fonseca relancera-t-il Debast ?

Le Sporting reçoit Manchester United ce mercredi soir pour la cinquième journée de la Ligue des Champions. La présence de Debast dans le groupe reste néanmoins peu probable.



À 23 ans, le Diable Rouge a cependant franchi une étape dans son rétablissement. Reste à voir quand Paulo Fonseca le jugera prêt à retrouver la compétition.