Kevin De Bruyne est toujours sous contrat avec Naples, mais son avenir au sein du club italien reste incertain. Avant la rencontre de Ligue des Champions face à Manchester City, le directeur sportif napolitain Giovanni Manna a évoqué la situation du Diable Rouge, laissant la porte ouverte à un éventuel départ.

"De Bruyne est l'un de nos joueurs. Il est encore sous contrat jusqu'à la fin de la saison et il y a ensuite une option", a déclaré Giovanni Manna à Sky Sport, mardi soir avant la rencontre de Ligue des Champions entre Manchester City et le Napoli.

Le directeur sportif de Naples a toutefois laissé planer le doute sur l'avenir du Diable Rouge. "Nous savons comment fonctionne le marché des transferts. Tout peut arriver, mais nous restons calmes et nous verrons ce qui se présentera", a-t-il ajouté.

De Bruyne retrouve Manchester City

La rencontre avait une saveur particulière pour Kevin De Bruyne, de retour sur la pelouse d'un club où il s'est imposé comme un joueur incontournable et a remporté de nombreux trophées. Selon Manna, le milieu de terrain belge abordait ces retrouvailles avec sérénité.

"Il est très calme à l'approche de ce match. Nous étions déjà venus ici l'année dernière et c'est formidable pour lui de revenir après tout ce qu'il a accompli ici", a expliqué le directeur sportif.

Manna a aussi échangé avec l'agent de McTominay

Également interrogé sur la situation de Scott McTominay, Manna a confirmé avoir discuté avec l'agent du milieu de terrain écossais avant la rencontre. Leur échange a aussi porté sur des sujets extérieurs au football.



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Dans l'immédiat, Naples entend confirmer ses dernières prestations et son bon partage décroché en Angleterre avant de retrouver le championnat. La question de l'avenir de De Bruyne, elle, reste ouverte à l'approche de la fin de son contrat.