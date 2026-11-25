L'avenir de Kevin De Bruyne à Naples continue de faire parler. Le Diable Rouge est annoncé avec insistance du côté du PSV, mais l'idée d'un départ semble peu emballer Massimiliano Allegri. Après le partage face à Manchester City (2-2), l'entraîneur italien a de nouveau fait le point sur ce qu'il attend de son joueur.

Titulaire mardi soir face à son ancien club, Kevin De Bruyne a signé une prestation convaincante. De quoi rappeler son importance à Naples, alors que la piste du PSV continue de faire parler. Selon la presse italienne, le club d'Eindhoven aurait déjà proposé deux millions d'euros pour attirer le Diable Rouge cet hiver, une somme jugée insuffisante.

Allegri voit De Bruyne rester jusqu'en juin

Interrogé après la rencontre, Massimiliano Allegri a expliqué qu'il devait encore en discuter avec la direction napolitaine. L'entraîneur italien a toutefois une idée assez claire de la suite. "Je pense qu'il restera jusqu'en juin", a-t-il déclaré au micro de Sky Sport Italia.

"Kevin est un garçon très sérieux et un véritable professionnel", a ajouté Allegri. L'entraîneur s'attend donc à pouvoir compter sur le milieu de terrain belge jusqu'au terme de son contrat.

Allegri aurait aimé laisser De Bruyne sur le terrain

L'Italien a même confié avoir regretté de remplacer De Bruyne face à Manchester City. À ses yeux, le Belge commet très peu d'erreurs lorsqu'il a le ballon au pied. Il l'a d'ailleurs qualifié de footballeur extraordinaire.

De Bruyne, lui, a rappelé plus tôt cette semaine qu'il lui restait six mois de contrat et qu'il ne se préoccupait pas encore de son avenir. S'il devait envisager un départ, il en parlerait avec sa famille. Reste à voir si le PSV aura l'occasion de convaincre le Diable Rouge de 35 ans dès cet hiver. Avant la rencontre, le directeur sportif du Napoli Giovanni Manna s'était également exprimé sur le sujet.



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Manna évasif, De Bruyne fâché contre la presse italienne

"De Bruyne est l'un de nos joueurs. Il est encore sous contrat jusqu'à la fin de la saison et il y a ensuite une option", avait déclaré Giovanni Manna, avant de se montrer plus évasif. "Nous savons comment fonctionne le marché des transferts. Tout peut arriver, mais nous restons calmes et nous verrons ce qui se présentera."

En conférence de presse avant la rencontre, De Bruyne s'était, lui, agacé contre des journalistes italiens qui avaient publié des photos de sa maison. Un échange tendu qui en dit long sur l'attention médiatique dont le Diable Rouge fait l'objet à Naples.