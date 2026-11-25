Gravement blessé au genou, Marlon Fossey a été opéré avec succès ce lundi à Liège. Le capitaine américain du Standard a reçu la visite de Matthieu Epolo à l'hôpital et les encouragements de nombreux coéquipiers. Il a déjà fait ses premiers pas avec des béquilles depuis l'opération.

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et d'une entorse du ligament interne du genou droit, Marlon Fossey devrait être éloigné des terrains pendant neuf mois.

Le contrat du capitaine américain arrivant à échéance au terme de la saison, il a très probablement disputé son dernier match sous le maillot du Standard.

Dans le vestiaire, ses coéquipiers lui témoignent leur soutien depuis sa blessure. Avant la trêve, lors de la réception de Beveren, les Rouches étaient entrés sur la pelouse vêtus d'un T-shirt portant l'inscription "Courage Marlon".

Opération réussie pour Marlon Fossey, Matthieu Epolo à son chevet

Opéré avec succès ce lundi, Marlon Fossey a reçu la visite de Matthieu Epolo à l'hôpital, comme il l'a montré dans sa dernière publication sur Instagram.

Mohamed El Hankouri, Gustav Mortensen, Alexis Trouillet et Ibe Hautekiet figurent parmi les coéquipiers qui lui ont adressé un message d'encouragement. Le capitaine du Standard a également partagé une vidéo dans laquelle on le voit faire quelques pas avec des béquilles après son opération.



