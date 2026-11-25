Gianni Infantino se retrouve de nouveau sous le feu des critiques. Des documents qui ont fuité lèvent le voile sur un projet à plusieurs milliards imaginé par le président de la FIFA. L'idée ? Confier à une nouvelle société les droits commerciaux de la Coupe du monde et d'autres compétitions de la FIFA pour une durée pouvant aller jusqu'à… 96 ans. Le projet a depuis été abandonné, mais ces révélations soulèvent de nouvelles questions.

La société devait s'appeler FIFA Forward Enterprises et sa valorisation était estimée à pas moins de 20 milliards de dollars. En achetant des parts, des investisseurs extérieurs auraient pu toucher une partie des revenus des droits télévisés et du sponsoring. Au-delà du montant, c'est surtout la durée de l'accord qui interpelle. Il aurait pu courir jusqu'à 96 ans.

Des discussions avec des sociétés liées aux Kushner

D'après les documents consultés par le New York Post, la FIFA a discuté avec des sociétés d'investissement liées à Jared et Joshua Kushner. Plus surprenant, selon une analyse interne des risques, les responsables financiers de la FIFA n'auraient pas été directement associés à la préparation de l'opération.

Autre détail qui attire l'attention, les dirigeants de la future société auraient pu toucher plusieurs dizaines de millions de dollars en primes. La FIFA rappelle que le projet était encore au stade de la proposition et qu'il aurait fallu obtenir l'aval des fédérations affiliées. Elle assure également qu'Infantino et les autres dirigeants de l'instance n'auraient touché aucune rémunération supplémentaire.

La Belgique a déjà pris ses distances

Le projet a été abandonné, mais le dossier continue de faire des vagues. Dès septembre, l'Union belge avait annoncé qu'elle ne soutiendrait pas la réélection de Gianni Infantino, invoquant notamment le manque de transparence autour de cette opération.



Ces révélations tombent à quelques mois de l'élection à la présidence de la FIFA, prévue en mars 2027. Infantino devrait y faire face à de la concurrence, notamment celle du candidat de l'UEFA Philippe Diallo. Reste à voir si ce dossier pèsera dans le vote des fédérations.