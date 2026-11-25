Si une offre arrive cet hiver, le Standard devra-t-il retenir Adnane Abid ou le laisser partir ? La question se pose à Sclessin, où le dossier Dennis Ayensa mérite lui aussi d'être suivi de près. À eux deux, ils sont directement impliqués dans bien plus de la moitié des buts des Rouches cette saison.

Auteur d'un nouveau but sur la pelouse de Lommel (1-2), Adnane Abid est le facteur X du Standard depuis le début de la saison. Replacé dans un vrai rôle d'ailier gauche par Vincent Euvrard, le Verviétois avait déjà commencé à monter en puissance à l'approche des Europe Play-Offs la saison dernière. Il poursuit aujourd'hui sur sa lancée.

Avec quatre buts, cinq passes décisives et quatre trophées d'homme du match, l'ancien joueur du Patro Eisden est le joueur le plus décisif du Standard, à égalité avec Dennis Ayensa. L'international iranien, deuxième meilleur buteur du championnat, compte huit réalisations et un assist.

Dix millions d'euros pour Adnane Abid ?

À eux deux, Abid et Ayensa sont directement impliqués dans bien plus de la moitié des buts du Standard depuis le début de la saison. De quoi attirer les regards à l'approche du mercato hivernal.

Les deux joueurs se trouvent dans des situations différentes. Comme Rafiki Saïd l'été dernier, Abid pourrait renflouer les caisses du matricule 16. Ayensa, lui, était à deux doigts de partir pour un million d'euros il y a quelques mois et son contrat arrive à échéance dans un an et demi.

Selon Sudinfo, le Standard espérerait obtenir près de dix millions d'euros pour Abid, soit un peu plus que l'offre de Wolverhampton pour Saïd. Si une proposition à la hauteur de ses attentes arrive cet hiver, le club liégeois ne devrait pas s'opposer à son départ. Sa situation financière lui laisse peu de marge pour faire monter les enchères ou repousser une offre de cet ordre.



Lire aussi… Pourquoi Dennis Ayensa est en route vers une saison historique, pour le Standard comme pour lui›

La question se posera aussi pour Dennis Ayensa

Un départ d'Abid cet hiver dépendra des offres et de la volonté des parties. Le Standard reste dans la course au top 5, même s'il accuse déjà quelques longueurs de retard sur Anderlecht et les quatre équipes de tête.

Le dossier Ayensa mérite lui aussi d'être suivi. L'attaquant iranien, qui fêtera ses trente ans en janvier, réalise le meilleur début de saison de sa carrière. Déjà courtisé en Turquie et en contact avec d'autres clubs l'été dernier, il pourrait aujourd'hui rapporter davantage que le million d'euros évoqué en août.

Le Standard aimerait conserver ses joueurs les plus décisifs pour se rapprocher du haut du classement. Il sait aussi à quelle vitesse leur cote peut évoluer. Une blessure ou une baisse de régime peut suffire à faire disparaître une offre que le club n'aura peut-être plus l'occasion de recevoir.