Le Club de Bruges reçoit Liverpool ce mercredi soir au Jan Breydelstadion pour l'un des grands rendez-vous de sa saison en Ligue des Champions. Voici les compositions probables des deux équipes.

Le Club de Bruges a rendez-vous avec l'un des ténors du football européen ce mercredi soir. Les Blauw-Zwart affrontent Liverpool dans une affiche de prestige en Ligue des Champions.

Ivan Leko récupère Jan Virgili, absent depuis plusieurs semaines sur blessure. L'Espagnol devrait toutefois débuter sur le banc. Convaincant sur le flanc gauche, Félix Lemaréchal devrait être reconduit dans le 4-3-3 de l'entraîneur croate, avec Carlos Forbs à droite et Nicolò Tresoldi en pointe.

Des absents chez les Reds

Le reste du onze brugeois devrait être sans surprise. Yann Sommer est attendu dans les buts, derrière une défense composée de Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele et Joaquin Seys. Freddie Potts, Hugo Vetlesen et Hans Vanaken devraient former le trio de l'entrejeu.

Liverpool devra composer sans Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Giovanni Leoni, Conor Bradley et Hugo Ekitiké, tous blessés. Jeremie Frimpong reste incertain. Rio Ngumoha devrait débuter au milieu aux côtés d'Alexis Mac Allister et de Dominik Szoboszlai, tandis que Florian Wirtz, Bradley Barcola et Alexander Isak sont attendus en attaque. Alisson devrait prendre place dans les buts, derrière Araujo, Jacquet, Van Dijk et Kerkez.

Les compositions probables de Bruges – Liverpool

Club de Bruges — Sommer – Sabbe, Spileers, Mechele, Seys – Potts, Vetlesen, Vanaken – Forbs, Tresoldi, Lemaréchal.



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Liverpool — Alisson – Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Ngumoha, Szoboszlai – Wirtz, Isak, Barcola.