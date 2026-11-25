Selon la dernière étude de l'Observatoire du football CIES, la Belgique se classe huitième parmi les nations les mieux armées pour l'avenir. Une belle nouvelle pour les Diables Rouges, dans un top 10 qui compte huit nations européennes et deux sud-américaines.

"On ne revivra plus jamais ça", disaient nos aînés en 1986, après la première demi-finale de Coupe du monde de l'histoire de la Belgique.

La génération dorée du début du XXIe siècle leur a donné tort, avec plusieurs années à la première place du classement FIFA, une troisième place au Mondial 2018 et une présence constante dans les grands tournois.

Portés par cette génération dorée, les Diables Rouges semblent désormais s'installer durablement parmi les grandes nations du football européen, voire mondial. C'est aussi ce qui ressort de la dernière étude de l'Observatoire du football CIES, qui classe la Belgique au huitième rang mondial des nations les mieux armées pour l'avenir.

La Belgique parmi les dix nations les mieux armées pour l'avenir

Pour établir son classement, le CIES a retenu, pour chaque nation, les 20 meilleurs joueurs de moins de 23 ans éligibles en sélection, avant de faire parler son algorithme.

Selon ce classement, l'Espagne serait la mieux armée pour les prochaines années, devant la France et l'Angleterre. L'Argentine, l'Italie et le Brésil suivent, avant l'Allemagne, la Belgique, le Portugal et les Pays-Bas. De quoi espérer revoir les Diables Rouges en quarts, voire en demi-finales de grands tournois. Et on ne peut que s'en réjouir.



