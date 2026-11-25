Ce mercredi après-midi, les U17 du RSC Anderlecht ont eu l'opportunité d'affronter ceux du Paris Saint-Germain, non pas à Neerpede mais bien au Lotto Park.

Une superbe opportunité pour les U17 du RSCA, qui ont pu fouler la pelouse de ce Lotto Park qu'ils espèrent tous un jour connaître en tant que joueurs de l'équipe A. Pour l'occasion, ils recevaient une autre équipe connue pour la qualité de son centre de formation : le PSG.

À la mi-temps, le RSC Anderlecht U17 était mené d'un but (1-2), mais les jeunes Mauves ont réussi à réagir en seconde période pour aller chercher un partage (2-2).

Un but du fils d'Hervé Kagé

Le nom de famille de l'un des deux buteurs anderlechtois est connu, puisqu'il s'agit de Noé Kage (16 ans), le fils d'Hervé Kagé, ancien joueur entre autres du Sporting Charleroi. L'autre but a été inscrit par Blessy Kuluki (16 ans).

Notons que ce match n'était pas ouvert au public : les seules personnes ayant pris place dans les tribunes du Lotto Park étaient les familles des joueurs. La rencontre était diffusée sur Mauve TV.

Via les réseaux sociaux du club, le capitaine des U17, Rune Verstrepen, s'est exprimé au sujet du match. "C'est une expérience à part de jouer ici contre des joueurs internationaux. Nous avons eu des moments difficiles et de meilleurs moments, mais nous avons réussi à aller chercher l'égalisation et aurions même pu marquer le 3-2 en fin de match", déclare-t-il.



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