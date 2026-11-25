Leander Dendoncker retrouve un club belge ce jeudi, en Conference League : son club, le Hajduk Split, affronte Saint-Trond. L'été passé, l'ex-Diable Rouge avait surpris en rejoignant la Croatie, où il s'est désormais imposé.

Ce sera un match particulier, ce jeudi, pour Leander Dendoncker : pour la première fois depuis qu'il a signé, l'été dernier, au Hajduk Split, l'ancien du RSC Anderlecht va affronter un club belge. Il était donc sans surprise en conférence de presse à la veille de ce match face à STVV.

Dendoncker, 31 ans désormais, avait surpris son monde en signant en D1 croate, après un passage mitigé en Liga, au Real Oviedo. L'ancien du RSC Anderlecht ne s'est pas encore totalement imposé dans le onze de base du Hajduk Split, avec deux titularisations en sept apparitions.

Dendoncker compare les championnats belge et croate

"J'ai été longtemps blessé la saison passée avec Oviedo. Il s'agissait donc ici de retrouver ma meilleure forme physique", explique-t-il dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Puis, comme l'équipe tourne très bien, je ne peux que me contenter d'être prêt si l'entraîneur a besoin de moi".

Après des passages à Wolverhampton ou Aston Villa, Leander Dendoncker découvre un tout autre niveau, mais n'a que du bien à dire sur le Hajduk Split. "C'est un club formidable, l'ambiance dans le stade est encore plus formidable que ce que j'ai pu connaître en Premier League", affirme l'ex-Mauve.

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Saint-Trond est invaincu jusqu'à présent en Conference League, avec deux victoires et un match nul. Il ne faudra donc pas les sous-estimer, et Dendoncker le sait. "C'est une équipe qui propose beaucoup de mouvement. Je pense que le niveau des championnats belge et croate est comparable", ose toutefois le milieu de terrain du Hajduk.