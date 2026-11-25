Bruges se prépare à l’arrivée d’environ 1.700 supporters britanniques. Mercredi soir, le Club de Bruges affrontera Liverpool en Ligue des champions, mais la police ne s’attend pas à d’importants problèmes de sécurité dans la ville.

"Nous ne qualifions pas cette rencontre de match à risque", confirme la porte-parole de la police, Lien Depoorter, à Het Laatste Nieuws. Les supporters anglais pourront donc se rendre librement à Bruges. Aucune mesure de sécurité particulière ni aucun cortège de supporters ne sont prévus.

Pas un match à risque pour la police

La police tient évidemment compte de l’afflux attendu de supporters britanniques. Avant la rencontre, des navettes seront mises en place entre la ville et le stade Jan Breydel afin d’acheminer facilement les supporters jusqu’au stade.

L’affiche revêt par ailleurs une importance historique particulière. Le Club de Bruges et Liverpool se sont affrontés lors de deux finales européennes dans les années 1970. Les Blauw & Zwart ont perdu les deux duels, si bien que le club anglais suscite encore des souvenirs chez de nombreux supporters brugeois.

Une affiche de Ligue des champions chargée d’histoire

Plus de cinquante ans plus tard, les deux clubs se retrouvent sur la scène européenne. Pour le Club, il s’agit d’une affiche de gaa face à l’un des plus grands clubs d’Angleterre, tandis que de nombreux supporters de Liverpool feront également le déplacement en Belgique.

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La ville de Bruges ne semble toutefois pas devoir trop s’inquiéter de cette invasion de supporters. La police s’attend à ce que tout se déroule sans incident notable.