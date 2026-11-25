Comme d'habitude, quelques heures avant les rencontres de Ligue des Champions se tenaient celles de Youth League. Et comme souvent, les jeunes du Club de Bruges ont brillé !

Les jeunes du Club de Bruges affrontaient Liverpool cet après-midi en Youth League, quelques heures avant leurs aînés. Et ces derniers pourront s'en inspirer : dans une rencontre spectaculaire et riche en buts, le Club NXT l'a emporté (4-3) face aux Reds.

Cette victoire permet aux Brugeois de d'ores et déjà s'assurer la qualification pour le tour suivant en Youth League. Avec 10 points sur 15, le Club NXT, finaliste de la dernière édition, a donc confirmé sa grande forme.

Le Club NXT porté par Tian Nai Koren

Les deux équipes étaient à égalité à la pause (2-2), avec un doublé de Jakke Van Britsom (19 ans), attaquant de pointe qui compte aussi 3 buts en 6 matchs de Challenger Pro League.

Mais l'homme du match n'est même pas Van Britsom : c'est Tian Nai Koren (17 ans), prodige slovène qui compte déjà 5 montées au jeu avec l'équipe A, et qui a délivré deux passes décisives, notamment sur le 3-2 brugeois, avant d'inscrire lui-même le quatrième but de ses couleurs.

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Liverpool finira par réduire l'écart sur penalty en fin de rencontre, fixant le score final à 4 buts à 3, mais le Club NXT n'aura pas vraiment tremblé et remporte une victoire bien méritée. Reste désormais à voir si l'équipe A s'en inspirera !