À l'approche du duel entre le Bayern Munich et Lille en Ligue des champions, Vincent Kompany a évoqué Nathan Ngoy, que l'on compare de plus en plus souvent à l'ancien capitaine des Diables Rouges. L'entraîneur belge a tenu à calmer le jeu autour du défenseur lillois.

Vincent Kompany suit de près la progression de Nathan Ngoy. À l'approche du duel entre le Bayern Munich et Lille, l'ancien capitaine des Diables Rouges a tenu à calmer le jeu autour des comparaisons entre leurs deux parcours.

"Nous ne devons pas parler de Nathan comme du successeur de quelqu'un", a-t-il déclaré. "Il suit son propre parcours. Ce qu'il a fait jusqu'à présent est vraiment très bien. À mon avis, il n'aurait pas pu être plus loin à cet âge."

Kompany impressionné par la force mentale de Ngoy

Kompany suit le défenseur lillois depuis ses années au Standard. Ce qui lui plaît surtout chez le Diable Rouge, c'est sa capacité à rebondir après une erreur. L'entraîneur du Bayern a cité un exemple.

"Je connais Nathan depuis le Standard et son évolution est intéressante à suivre. Ce que j'aime énormément chez lui, c'est sa force mentale. Il a commis une petite erreur à la Coupe du monde, mais il s'est rapidement relevé et a montré son caractère. Je suis heureux qu'il soit belge et congolais."

Lire aussi… Nouveau problème pour Vincent Kompany ? Le Bayern en sait plus sur l'absence de Michael Olise›

Kompany mesure le chemin déjà parcouru par Ngoy et souhaite lui laisser le temps de poursuivre sa progression à son rythme. L'ex-Rouche aura évidemment fort à faire face aux Bavarois, toutefois privés de Harry Kane et bien d'autres.