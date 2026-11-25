Noa Lang s'est de nouveau illustré mardi soir avec Naples. L'ancien attaquant du Club de Bruges a inscrit un superbe but face à Manchester City, mais les Napolitains ont dû se contenter d'un partage (2-2). Après la rencontre, c'est surtout sa relation avec Kevin De Bruyne qui a retenu l'attention.

Noa Lang et Kevin De Bruyne ont noué une belle complicité à Naples. Après le partage face à Manchester City (2-2), l'ancien joueur du Club de Bruges a raconté comment leur amitié s'était tissée au-delà des terrains.

Lang parle de De Bruyne avec admiration

"C’est mon pote, comme on dit", a confié Lang après la rencontre. "J’ai une bonne relation avec Kevin, aussi en dehors du terrain. Nous passons beaucoup de temps ensemble, nos familles se voient souvent et nos enfants jouent beaucoup ensemble."

Le Néerlandais ne cache pas non plus son admiration pour le parcours du Diable Rouge. "Kevin est évidemment une légende du football. C’est un honneur pour moi de jouer avec lui. Nous avons une très bonne entente", a-t-il ajouté.

Un superbe but et des regrets pour Lang

À la 76e minute, Lang a redonné l'avantage à Naples d'une superbe volée. Manchester City a toutefois égalisé en fin de rencontre, laissant à l'attaquant néerlandais le regret de voir son but rapporter un seul point.

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"Le coach me donne beaucoup de confiance et je suis en bonne forme cette saison. Surtout par rapport à l’an dernier. Il faut simplement encore un peu plus d’efficacité", a expliqué Lang. "Je suis un peu frustré que mon but n’ait pas permis de gagner, mais cette prestation est de toute façon un boost pour l’équipe."