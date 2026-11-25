Vincent Kompany devra de nouveau composer avec plusieurs absences de poids ce mercredi, lorsque le Bayern Munich affrontera Lille en Ligue des Champions. Le cas de Michael Olise retient particulièrement l'attention après les déclarations de l'entraîneur belge sur son rétablissement.

Michael Olise s'est blessé au pied vendredi dernier lors du match nul face au FC Cologne et a quitté le stade avec des béquilles. Initialement attendu de retour après quelques jours, le Français pourrait finalement devoir patienter davantage.

Kompany laisse planer le doute

Mardi, Vincent Kompany a cité plusieurs joueurs dont il espère le retour dans les deux prochaines semaines. L'entraîneur du Bayern Munich s'est montré plus évasif au sujet d'Olise. "Et à un certain moment, Michael reviendra aussi, espérons-le sans devoir attendre trop longtemps", a-t-il déclaré, cité par nos confrères allemands du Bild.

Kompany a ensuite précisé que l'ordre dans lequel il avait cité les joueurs ne donnait aucune indication sur la date de leur retour. Sa réponse laisse toutefois planer le doute sur la durée de l'absence du Français.

Eberl se montre rassurant

Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a donné des nouvelles plus rassurantes. "C'est uniquement une question de douleur. Heureusement, il n'y a pas de lésion structurelle", a-t-il expliqué. Le club entend éviter toute aggravation de la blessure.

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Eberl laisse ouverte la possibilité d'un retour samedi face à Hambourg. D'ici là, le Bayern ne prendra aucun risque avec Olise contre Lille. Déjà privé notamment de Harry Kane, Manuel Neuer, Serge Gnabry et Alphonso Davies, Kompany devra une nouvelle fois revoir ses plans, en particulier en attaque.