Geoffry Hairemans a encore du mal à tourner la page de l'Antwerp. Début septembre, le milieu de terrain a quitté le Great Old pour rejoindre le Sporting Hasselt. Il revient sans détour sur ce choix difficile et sur ses adieux au club de son cœur.

Ces derniers temps, Geoffry Hairemans a dû composer de plus en plus avec ses problèmes au genou. C'est ce qui l'a poussé à aller jouer à un niveau inférieur. Une décision d'autant plus difficile à prendre qu'elle impliquait de quitter l'Antwerp.

"C’est le club de mon cœur. Quand j’étais enfant, j’en étais supporter et je voulais que tout ce que j’y fais soit beau et magnifique. Cela a toujours eu quelque chose de très spécial", confie Hairemans à DAZN.

C'est surtout la manière dont son aventure à l'Antwerp s'est terminée qui lui reste en travers de la gorge. "Le fait de devoir partir parce que tu as le sentiment que physiquement, avec ton genou, tu n’y arrives plus et que tu dois choisir d’aller jouer à un niveau inférieur. C’était le plus douloureux pour moi. Avoir le sentiment que cela devient difficile", reconnaît-il.

Hairemans n'était pas prêt à faire ses adieux au Bosuil

Depuis son départ, Hairemans n'a toujours pas vu la nouvelle tribune 2 du Bosuil. L'Antwerp l'avait pourtant invité à venir saluer les supporters, mais il était encore trop tôt pour lui.

"Non, je ne suis pas encore allé voir la nouvelle T2. Ils m’ont bien demandé de venir faire des adieux, mais c’était encore sensible. Je ne voulais pas encore une fois faire des adieux", explique-t-il. Il compte tout de même revenir bientôt au Bosuil. "Mais je vais aller y jeter un coup d’œil rapidement."



