Tout proche de rejoindre la Turquie en août, Dennis Ayensa est en passe de signer sa saison la plus prolifique. Impliqué directement dans 45 % des buts des Rouches cette saison, l'international iranien pourrait devenir le premier attaquant du Standard à atteindre les quinze buts en championnat depuis Orlando Sá, il y a dix ans.

En août, le transfert de Dennis Ayensa à Gençlerbirliği a capoté à la dernière minute, alors que les différentes parties avaient trouvé un accord. L'attaquant de 29 ans devait quitter le Standard contre une indemnité avoisinant le million d'euros, mais l'intervention d'intermédiaires a fait échouer l'opération.

D'abord déçu, Ayensa est resté en bord de Meuse et s'est imposé comme un titulaire indiscutable malgré l'arrivée de Bruny Nsimba et le retour de son ancien compère d'attaque, Andi Zeqiri.

Seul Nicolò Tresoldi devance Dennis Ayensa

L'international iranien, né à Bonn, a débuté onze des douze rencontres de championnat du Standard cette saison. La seule fois où il a commencé sur le banc, à Louvain, il est monté au jeu pour la dernière demi-heure et a fait la différence en marquant en fin de match.

En pleine réussite, l'avant-centre des Rouches vient d'inscrire quatre buts en deux rencontres et en compte désormais huit en championnat. Il occupe la deuxième place du classement des buteurs, à égalité avec Norman Bassette et derrière le seul Nicolò Tresoldi.

Déjà proche de sa saison la plus prolifique

Le retournement de situation est spectaculaire pour un joueur qui était à deux doigts de quitter Sclessin cet été. Quelques mois plus tard, Ayensa se rapproche déjà de son meilleur total sur une saison depuis son arrivée en Belgique.





En 2023-2024, il avait inscrit onze buts toutes compétitions confondues avec l'Union Saint-Gilloise, qui avait disputé l'Europa League, puis la Conference League. Il n'est plus qu'à trois réalisations de ce total, avec une trentaine de matchs disputés en moins.

Le Standard n'a plus connu ça depuis dix ans

Le Standard n'a plus vu l'un de ses attaquants atteindre la barre des quinze buts en championnat depuis Orlando Sá, auteur de dix-sept réalisations en 2016-2017. Avec ses huit buts en douze journées, Dennis Ayensa est bien parti pour y parvenir. Il a déjà égalé le total de Rafiki Saïd, meilleur buteur des Rouches la saison dernière.

Son transfert avorté en Turquie, qui devait s'accompagner d'une nette revalorisation salariale, paraît désormais loin. Ayensa fêtera ses trente ans le 9 janvier et sera à un an de la fin de son contrat, qui court jusqu'au 30 juin 2028, l'été prochain. S'il maintient ce rythme, sa saison pourrait lui ouvrir de nouvelles portes.