À l'issue de deux semaines d'essai au Paris Saint-Germain, Ayoub Oulad Ali a donné satisfaction au staff parisien, qui souhaite le revoir. Le jeune joueur explore également deux pistes en Espagne et suscite l'intérêt d'un club belge de premier plan.

Passé par le pôle élite de l'ACFF, puis par Dender, Ayoub Oulad Ali a fait bonne impression lors de ses deux semaines d'essai au Paris Saint-Germain. Capable d'évoluer en défense ou au milieu défensif, le jeune joueur a convaincu le staff parisien de le revoir.

Un nouvel essai est envisagé dans un mois. Le PSG pourrait ainsi poursuivre son évaluation, alors que d'autres pistes se dessinent en Espagne et en Belgique.

Deux pistes en Espagne et un intérêt en Belgique

Ayoub Oulad Ali séjourne actuellement en Espagne, pays dont sa famille possède la nationalité. Des visites et des rencontres avec deux grands clubs espagnols sont au programme. En Belgique, un club de premier plan a également manifesté son intérêt.

Le joueur et sa famille entendent privilégier le projet sportif qui lui offrira les meilleures conditions pour poursuivre sa formation et se rapprocher du haut niveau.



La piste belge pourrait lui permettre de saisir sa chance au plus haut niveau national dans les prochains mois. Le PSG et les deux clubs espagnols restent dans la course.