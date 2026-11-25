Casper Nielsen se rapproche d'un retour, même si le médian offensif danois sera encore trop juste pour affronter le Club de Bruges ce dimanche. S'il retrouve une place dans le onze de base du Standard, qui en fera les frais ? Un nom se détache déjà.

Victime d'une déchirure au mollet à la mi-octobre, Casper Nielsen arrive au terme de six semaines d'absence. De retour à l'entraînement individuel la semaine dernière, le milieu offensif danois a repris une partie des séances avec le groupe à l'approche de la réception du Club de Bruges.

Vincent Euvrard devrait le confirmer vendredi en conférence de presse, mais Nielsen ne sera pas prêt à affronter son ancien club. Il vient à peine de reprendre le travail collectif et manque encore de rythme.

Un retour dans le groupe est envisageable face à la RAAL en Coupe de Belgique, même si la reprise après la trêve hivernale et le stage des Rouches en Espagne paraît plus probable. Vincent Euvrard aura alors un choix à faire dans l'entrejeu.

Qui fera les frais du retour de Casper Nielsen au Standard ?

Convaincant face à Beveren et à Lommel, Ryan Fosso a marqué des points, tandis qu'Alexis Trouillet paraît indéboulonnable. Titulaire lui aussi depuis le début de la saison, Rayan Touzghar rayonne moins que ses deux partenaires et pourrait être le premier concerné par le retour de Nielsen.



Un trio Fosso, Trouillet et Nielsen permettrait au Standard de s'appuyer sur un vrai numéro 6, de garder Trouillet un cran plus haut, comme c'est le cas actuellement, et de retrouver un milieu offensif de formation. Le onze de base d'Euvrard prend forme en bord de Meuse, et la composition de l'entrejeu reste l'une des dernières questions à trancher.