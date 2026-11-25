Aaron Leya Iseka retrouvera Anderlecht ce jeudi sous le maillot de l'OFI Crète. Pour le petit frère de Michy Batshuayi, ce duel européen aura une saveur particulière, puisque c'est chez les Mauves qu'il a fait ses débuts professionnels. Avant ces retrouvailles, l'attaquant belge revient sur son parcours mouvementé et raconte une anecdote marquante sur Rudi Garcia.

Considéré comme l'un des grands espoirs d'Anderlecht, Aaron Leya Iseka n'a jamais vraiment réussi à s'imposer chez les Mauves. Sa carrière l'a ensuite emmené à l'étranger, avec un premier détour par l'Olympique de Marseille, que son frère Michy Batshuayi venait de quitter. Le jeune attaquant y a côtoyé Dimitri Payet, Bafétimbi Gomis et Patrice Evra.

Le jour où Rudi Garcia est parti sans Leya Iseka

À Marseille, Leya Iseka a travaillé sous les ordres de Rudi Garcia, futur sélectionneur des Diables Rouges. Dans Het Nieuwsblad, il se souvient du jour où il s'est présenté à l'aéroport de Marseille pour un déplacement de l'OM. Sur place, pas un coéquipier en vue. "Je me suis dit : 'Mais où est tout le monde ?' Ce n’est qu’après un certain temps que j’ai réalisé que ce déplacement ne se faisait pas en avion, mais en bus."

L'attaquant appelle alors son entraîneur, dans l'espoir de rattraper le coup. "J’ai appelé Rudi Garcia en urgence et je l’ai supplié de m’attendre. Il m’a dit que ce serait une bonne leçon pour moi, mais qu’il était impossible d’attendre." Le bus est parti sans lui. Avec le recul, Leya Iseka en sourit et donne raison à son ancien coach. "Et, je l’avoue : je n’ai plus jamais manqué un rendez-vous par la suite. J’ai également dit plus tard à Garcia qu’il avait raison."

Des retrouvailles avec Anderlecht après un parcours mouvementé

La suite de sa carrière lui a réservé des épisodes autrement plus difficiles, loin des terrains. "Il se passe beaucoup de choses dans une carrière. En Turquie, j’ai un jour fui ce terrible tremblement de terre et, cinq jours après mon arrivée en Israël, la guerre a éclaté. Je suis rapidement rentré chez moi", raconte-t-il.

Lire aussi… Superbe match de gala pour les jeunes du RSC Anderlecht ce mercredi›

Aujourd'hui âgé de 29 ans, Leya Iseka a trouvé sa place à l'OFI Crète. C'est sous le maillot du club grec qu'il retrouvera Anderlecht ce jeudi sur la scène européenne. Un rendez-vous particulier avec les Mauves, chez qui il a disputé ses premières minutes en professionnel.