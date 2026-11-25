Le Club de Bruges reçoit Liverpool ce mercredi soir en Ligue des Champions, dans un Jan Breydel à guichets fermés. Une affiche de prestige pour les Blauw-Zwart, mais Steven Gerrard voit les Reds repartir avec les trois points, même sans aligner leur meilleur onze.

Steven Gerrard s'attend à voir Liverpool faire tourner ce mercredi soir au Jan Breydel. Avec le derby de la Mersey contre Everton au programme du week-end, l'ancien capitaine des Reds pense qu'Andoni Iraola en profitera pour faire souffler quelques cadres.

Gerrard voit Liverpool gagner même en faisant tourner

"Je pense qu'il va effectuer trois ou quatre changements. Je pense qu'il essaiera de garder l'équipe aussi fraîche que possible, sachant à quel point le match contre Everton ce week-end sera difficile", a déclaré Gerrard dans The Overlap.

L'ancien milieu de terrain estime que Liverpool a les moyens de s'imposer à Bruges avec un onze remanié. "Je pense que Liverpool est dans une position où il peut effectuer trois ou quatre changements contre le Club de Bruges, avec tout le respect que je leur dois, et gagner."

Le derby contre Everton déjà dans un coin de la tête

"Cela permettra de ménager certains joueurs pour le derby de la Mersey de ce week-end", a ajouté Gerrard. À ses yeux, le déplacement à Bruges est donc l'occasion de gérer les temps de jeu avant les retrouvailles avec Everton.

Lire aussi… Le Mignolet-ico : le directeur technique de l'Union belge se livre avant Bruges - Liverpool›

Un onze remanié pourrait offrir quelques ouvertures aux Blauw-Zwart, même si Liverpool a de la qualité sur le banc. Reste à voir si Iraola se montrera aussi sûr de son coup que Gerrard au moment de composer son équipe.