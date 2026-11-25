Ce mercredi, à 15h, les jeunes du RSC Anderlecht auront l'occasion de se mesurer à une référence européenne. Les U17 du Sporting affronteront en effet le PSG.

En pleine semaine européenne, et alors que le RSC Anderlecht se rend à Héraklion pour y affronter l'OFI Crête en Europa League, l'une des équipes de jeunes du Sporting disputera une affiche digne de la Ligue des Champions - ou de la Youth League.

Les U17 anderlechtois vont en effet recevoir le Paris Saint-Germain, dont l'équipe A est double championne d'Europe en titre.

Un match à huis clos, mais sur Mauve TV

Si le PSG est bien sûr une machine financière soutenue par le Qatar et capable de s'offrir les meilleurs joueurs du monde, la formation parisienne reste, à l'image de celle de Neerpede, une référence mondiale.

Pour l'occasion, profitant du déplacement de leurs aînés en Grèce, les U17 du RSCA auront l'opportunité de quitter Neerpede et de jouer ce match de gala au Lotto Park. Malheureusement pour les jeunes comme pour leurs supporters, la rencontre se disputera à huis-clos.

Elle sera cependant diffusée en direct sur Mauve TV, la plateforme de streaming officielle du RSC Anderlecht. Le coup d'envoi du match sera donné à 15h.



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