À 17 ans, Haitham Oualmam se fait remarquer au-delà de Dender. L’Ajax Amsterdam a pris contact avec l’entourage du jeune milieu de terrain, qui suscite également l’intérêt d’un club belge de premier plan.

Né le 30 janvier 2009, Haitham Oualmam évolue avec la réserve du FCV Dender. Passé par le pôle élite de l'ACFF et l'Union Saint-Gilloise, le jeune Belge peut évoluer dans l'axe de l'entrejeu ou dans un rôle plus offensif.

Selon nos informations, les recruteurs de l'Ajax Amsterdam suivent sa progression et ont déjà pris contact avec son entourage. En Belgique, un club de premier plan a également rencontré ses proches avant de demander des renseignements complémentaires sur le joueur.

Dender a refusé un essai en France

Récemment invité à effectuer un essai dans un club français, Oualmam n'a pas reçu l'autorisation de Dender de s'y rendre. L'invitation est donc restée sans suite et le milieu de terrain poursuit sa formation avec la réserve du club belge.

L'Ajax est le dernier club en date à se pencher sur son profil. Il y a quelques mois, Oualmam avait déjà suscité l'intérêt de l'Espanyol Barcelone, de la Real Sociedad, de Feyenoord et du PSV. Le voilà désormais sur la liste des joueurs ciblés par le club le plus titré des Pays-Bas.



À 17 ans, Haitham Oualmam attire ainsi l'attention de plusieurs clubs de premier plan en Belgique et à l'étranger, alors qu'il poursuit son apprentissage à Dender.