Zulte Waregem s'est séparé de Michael Bealy après une série de six défaites consécutives et des déclarations qui ne sont pas passées auprès de la direction. Qui lui succèdera ?

Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de mouvement sur les bancs de Jupiler Pro League : la RAAL, Genk et Zulte Waregem se sont séparés de leurs entraîneurs respectifs. Les deux premiers ont opté pour des noms connues de notre championnat pour les remplacer.

La RAAL est ainsi allée chercher Sven Vandenbroeck (ex-Zulte Waregem) pour remplacer Edward Still, et le KRC Genk a débauché Timmy Simons à OHL (qui doit conséquemment aussi se trouver un coach). L'Essevee, par contre, pourrait explorer une autre piste.

Un ancien adjoint de Philippe Clément et Nicky Hayen

Selon les informations du Nieuwsblad, il semblerait en effet que Zulte Waregem envisage de nommer Johan Van Rumst pour reprendre le rôle de Beale. Van Rumst, 48 ans, n'a encore jamais entraîné en Jupiler Pro League.

Il ne manque pour autant pas d'expérience en D1A, puisque le natif de Lokeren a été l'entraîneur assistant, entre autres, de Stijn Vreven et Philippe Clément à Beveren, avant de suivre ce dernier à Genk, Bruges et Monaco.



Johan Van Rumst avait ensuite dirigé le Jong Genk en 2025-2026, connaissant là sa première expérience d'entraîneur principal en D1B. Il va ensuite intégrer le staff de Nicky Hayen au sein de l'équipe A, et suivra Hayen à Burnley. Il est donc libre depuis le licenciement de ce dernier.