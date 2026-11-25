Zlatan Ibrahimovic continue de surprendre, même après sa carrière de footballeur. L'ancien grand attaquant suédois devrait prochainement décrocher un rôle dans la populaire série MobLand sur Paramount+. Et il n'y incarnera clairement pas le héros.

Selon le tabloïd britannique The Sun, Zlatan Ibrahimovic va rejoindre le casting de la série, dans laquelle Tom Hardy (Venom, Peaky Blinders) tient notamment l'un des rôles principaux. Le Suédois y incarnerait un antagoniste.

L'arrivée d'Ibrahimovic susciterait beaucoup d'enthousiasme chez les créateurs. "L'arrivée de Zlatan au sein du casting provoque une grande excitation. La série compte déjà de nombreuses stars, mais cet ajout surprise attirera sans aucun doute encore davantage l'attention", a confié une source proche de la production.

"Zlatan possède exactement le profil physique idéal pour jouer un méchant. Avec ses 1,96 mètre, il a en outre une présence impressionnante", poursuit la source.

Il s'agirait d'une nouvelle étape dans la reconversion d'Ibrahimovic. Le Suédois a mis un terme à sa carrière de footballeur en juin 2023, mais il est loin d'avoir disparu des projecteurs.

D'Astérix au monde des gangsters

Depuis lors, il est resté actif comme conseiller stratégique à l'AC Milan, tout en travaillant également comme analyste pour la chaîne américaine Fox Sports lors de la Coupe du monde 2026, aux côtés de Thierry Henry.





Ce n'est en outre pas la première fois que Zlatan passerait devant la caméra : en 2023, il a joué dans Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, où il incarnait le guerrier romain Antivirus. Un rôle humoristique, qu'on peut même plutôt qualifier de caméo.

Avec MobLand, Ibrahimovic aborderait désormais la chose de manière plus sérieuse. Selon The Sun, le tournage de la troisième saison débutera dans les prochaines semaines. Sa diffusion est attendue fin 2027.