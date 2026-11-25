Carlos Forbs régale cette saison au Club de Bruges et ses prestations font parler bien au-delà du Jan Breydel. Plusieurs grands clubs européens sont cités parmi les prétendants, mais s'il y en a un qui fait rêver l'ailier portugais, il sait déjà lequel.

À 22 ans, Carlos Forbs se plaît au Club de Bruges et ses prestations font parler bien au-delà du Jan Breydel. Le Bayern Munich, le FC Barcelone et l'AC Milan sont cités parmi les clubs intéressés. Le Portugais sait à quelle vitesse les choses peuvent bouger dans le football, mais pour l'instant, il a la tête à Bruges.

Le Real Madrid fait rêver Forbs

Dans un long entretien accordé à Het Nieuwsblad, on lui a demandé pour quel club il signerait les yeux fermés. Forbs n'a pas eu besoin de réfléchir longtemps. "Le Real Madrid. C'est le rêve", a-t-il répondu.

Quant à s'inscrire dans la durée à Bruges comme Hans Vanaken, l'ailier a sa petite idée. "Non. Après ma carrière, je pourrai sans problème revenir vivre en Belgique. Mais rester aussi longtemps dans un seul club ? Je ne me vois pas faire ça."

Forbs profite de la vie à Bruges

Et Manchester City, où il a passé plusieurs années en formation ? Le Portugais laisse la porte ouverte. "Je n'exclus rien, City n'est pas un chapitre clos. Mais ce n'est pas ce à quoi je pense aujourd'hui. Vraiment", a-t-il insisté.

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Chez les Blauw-Zwart, Forbs dit se sentir plus apprécié que dans tous ses anciens clubs. Pour ce qui est d'un éventuel transfert l'été prochain, il préfère laisser venir. En attendant, il savoure ce qu'il vit à Bruges.