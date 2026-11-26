Anderlecht a enchaîné une troisième victoire consécutive en Europa League ce jeudi soir. Les Mauves se sont imposés 1-3 sur la pelouse de l'OFI Crète et signent ainsi un beau 9 sur 9 en Coupe d'Europe.

Vitor Bruno avait largement remanié son onze de départ. Oleg Reabciuk, Giulian Biancone, Thelo Aasgaard, Marten Winkler et Tawfik Bentayeb étaient tous les cinq titularisés. Ces nombreux changements n'ont pas empêché le Sporting d'Anderlecht de rapidement prendre la rencontre à son compte et de se montrer supérieur à son adversaire.

Première période idéale pour les Mauves

Il n'a fallu attendre que vingt minutes pour voir les Mauves ouvrir le score. Bien servi par Mihajlo Cvetkovic, Tawfik Bentayeb a parfaitement placé le ballon dans le coin opposé (20e, 0-1). Une ouverture du score méritée pour les Bruxellois, qui n'avaient jusque-là concédé que très peu d'occasions aux Grecs.

Anderlecht a ensuite doublé la mise via Thelo Aasgaard. Il a tenté sa chance depuis l'extérieur de la surface de réparation et surpris le portier adverse d'une belle frappe au premier poteau (39e, 0-2). Le milieu de terrain a ainsi inscrit son premier but sur la scène européenne.

Anderlecht se fait peur en seconde période

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre a toutefois rapidement changé. Sur un corner, Léo Pétrot a touché le ballon du bras. Après intervention du VAR, l'arbitre a désigné le point de penalty.

Taxiarchis Fountas a réduit l'écart, malgré une belle tentative d'arrêt de Colin Coosemans (54e, 1-2). Quelques instants plus tard, les Mauves ont échappé à l'égalisation lorsque le centre de Thiago Nuss a terminé sa course sur le poteau opposé.





Anderlecht a éprouvé beaucoup plus de difficultés à se montrer dangereux offensivement en seconde période. Vitor Bruno a notamment lancé Adriano Bertaccini et Killian Sardella, mais les Bruxellois ont surtout dû s'atteler à préserver leur avantage. Adriano Bertaccini a finalement mis les siens à l'abri en toute fin de rencontre (90+6e, 1-3).

Avec trois victoires consécutives sur la scène européenne, Anderlecht a retrouvé une belle dynamique. Les Mauves devront désormais confirmer en championnat lors de leur déplacement sur la pelouse de l'Antwerp, au Bosuil. Le coup d'envoi sera donné à 16h.

STVV s'impose et La Gantoise partage l'enjeu

Concernant les autres rencontres des clubs belges en deuxième partie de soirée en Conference League, La Gantoise a partagé l'enjeu face à l'Étoile Rouge de Belgrade (1-1) et Saint-Trond s'est imposé 0-2 sur la pelouse du Hajduk Split.