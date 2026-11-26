Ce soir, Anderlecht sera à un tournant de sa campagne en Grèce. Une victoire sur le terrain de l'OFI Crète permettrait également aux Mauves d'égaler une performance déjà vieille de dix ans.

Après deux défaites (1-2 contre Lyon, 1-0 au Dinamo Zagreb) et deux victoires (0-3 au Jagiellonia et 2-0 contre Salzbourg), Anderlecht peut faire pencher la balance dans le vert.

Pour cela, les Mauves devront prenre le dessus sur l'OFI Crète, où un certain Aaron Leya Iseka les attend de pied ferme. Une victoire en Grèce serait un petit événement pour le Sporting.

Anderlecht pour la passe de deux à l'extérieur

Pour trouver trace de deux victoires consécutives à l'extérieur, il faut en effet remonter à février 2016...il y a pratiquement onze ans. Clin d'oeil du destin : à l'époque, Anderlecht avait déjà signé ce deuxième succès de rang sur le sol grec.

Après avoir gagné 0-2 à Monaco, les troupes de Besnik Hasi avaient en effet remporté un match homérique à l'Olympiakos (1-2 après prolongations) portées par un grand Frank Acheampong.

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Nous ne parlons là évidemment que de la phase finale. Cette saison, Anderlecht a déjà signé deux victoires européennes de ranng à l'extérieur, mais c'était lors des tours préliminaires.