Maël Oppenbrouwer a débuté les trois rencontres du premier tour des qualifications pour l'Euro U17. Utilisé comme piston droit avec la Belgique, le jeune joueur du Sporting de Charleroi évolue chez les U18 et s'entraîne déjà ponctuellement avec les U23. Sans contrat, il suscite l'intérêt de plusieurs grandes académies belges.

La nouvelle génération U17 de la Belgique (plus jeune d'un an que celle qui dispute actuellement le Mondial U17) a fait le plein lors du premier tour des qualifications pour le prochain Euro. Les jeunes Diables Rouges ont battu le Kosovo (8-1), la Lettonie (4-1) et la Croatie (1-0).

Titulaire lors des trois rencontres, Maël Oppenbrouwer, qui fêtera son 17e anniversaire le 20 janvier, a disputé 80 % du temps de jeu. Il a inscrit un but, délivré une passe décisive et signé un pré-assist.

Formé aux postes d'ailier et d'arrière droit, le jeune Carolorégien a évolué comme piston droit dans le 3-5-2 du sélectionneur. Il a également enregistré les meilleures données GPS du groupe belge au cours du rassemblement.

Des séances avec les U23 du Sporting de Charleroi

En club, Maël Oppenbrouwer évolue avec les U18 du Sporting de Charleroi et participe déjà ponctuellement aux entraînements des U23. Il est actuellement libre de tout contrat et le club carolo ne lui a pas encore soumis d'offre.



Parmi les clubs intéressés, Anderlecht, le Racing Genk et La Gantoise ont pris leurs renseignements. En cas d'intérêt concret, le joueur et son entourage ne se précipiteront toutefois pas, la priorité étant de poursuivre sa progression et d'accéder au football professionnel.