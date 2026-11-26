Ce jeudi, le RSC Anderlecht affronte l'OFI Crète dans le cadre de la 5e journée d'Europa League. Le coach du club local, Christos Kontis, n'est pas un nom connu mais il est très proche d'un certain... Pär Zetterberg, qu'il a côtoyé à l'Olympiakos.

Durant trois saisons, lorsque Pär Zetterberg portait les couleurs de l'Olympiakos Le Pirée de 2000 à 2003, le Suédois et Christos Kontis ont en effet partagé la même chambre lors des mises au vert du club athénien. C'est ce qu'a révélé Kontis à nos confrères de La Dernière Heure, en conférence de presse d'avant-match.

"Nous sommes toujours les meilleurs amis du monde, Pär et moi", affirme l'entraîneur de l'OFI Crète. "Nous nous parlons régulièrement et nos femmes et nos enfants s'entendent également très bien". Une belle relation qui aurait pu permettre à Kontis d'obtenir quelques conseils au sujet du RSC Anderlecht, qu'il affronte ce jeudi.

Pär Zettergerg "ne connaît plus" Anderlecht... ou ne voulait pas aider l'OFI ?

"Je l'ai appelé", confesse l'entraîneur grec. "Mais il ne connaît plus vraiment Anderlecht en détail. Nous avons donc analysé l'adversaire nous-mêmes avec mon staff. Cela reste un grand club, nous allons donc devoir un peu nous adapter à eux. Nous jouons sans pression mais allons tout de même essayer de gagner".

Christos Kontis s'est ensuite demandé qui, de ses deux anciens clubs, Pär Zetterberg allait soutenir. En trois saisons, entre ses deux périodes anderlechtoises, l'ancien n°10 suédois a tout de même disputé 106 matchs pour le club du Pirée.

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Nos confrères de la DH lui ont fourni la réponse. "Dites à mon bon ami Christos que je lui souhaite le meilleur mais qu'Anderlecht reste mon club", a répondu Zetterberg via le journaliste présent sur place en conférence de presse. Près de 400 matchs et 6 titres de champion ne s'oublient pas...