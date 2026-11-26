Depuis cet été, Jean-Luc Dompé est actif en Turquie, du côté de Konyaspor. Le week-end dernier, le Français a inscrit son premier but en Süper Lig...et quel but.

En janvier 2016, le Standard était allé chercher Jean-Luc Compé à Saint-Trond, où il performait sous les ordres de Chris O'Loughlin et Yannick Ferrera. Mais dans le climat instable de Sclessin, l'ailier français avait eu des difficultés à se montrer régulier.

En dehors de ce but inoubliable pour offrir aux Rouches la Coupe de Belgique contre le Club de Bruges (avant-dernier trophée de l'histoire du club à ce jour), Dompé peinait à s'imposer dans la durée.

La direction l'a donc prêté à Eupen, et Amiens, avant de le céder à La Gantoise. Mais c'est à Zulte Waregem qu'il s'est véritablement relancé, avec une saison à 13 assists. Cela lui a ouvert les portes d'un transfert à Hambourg.

Toujours aussi incisif sur son flanc

Avec ses 18 buts et 33 assists en quatre saisons, Dompé a joué un rôle majeur dans le retour du HSV en Bundesliga. Mais la saison dernière a été compliquée au sein de l'élite allemande.

L'ancien international U21 français s'est donc relancé à Konyaspor. Le week-end dernier, il a inscrit son premier but dans le championnat turc. Si cela n'a pas suffi pour éviter une défaite 2-4 contre Besiktas, cette magnifique frappe enroulée rappelle que du haut de ses 31 ans, le garçon n'a rien perdu de sa pêche du pied droit.





