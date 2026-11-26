La Jupiler Pro League a offert une nouvelle journée riche en buts et en belles prestations. De la démonstration du Club de Bruges aux autres victoires marquantes du week-end, les candidats à une place dans notre équipe de la semaine n'ont pas manqué. Voici notre sélection de la douzième journée, avec de nombreux clubs représentés, quelques surprises et des incontournables.

Nozawa sauve un point pour l'Antwerp à Zulte Waregem

Plusieurs gardiens pouvaient prétendre à une place dans notre équipe de la semaine. Schenk s'est illustré face à La Gantoise en gardant sa cage inviolée, avec trois points à la clé. Notre choix s'est toutefois porté sur Brandon Nozawa.

Bousculé par Zulte Waregem en seconde période, l'Antwerp a remonté deux buts de retard pour arracher le partage (2-2). Le Great Old le doit en grande partie à son gardien, auteur de plusieurs arrêts importants, dont un sur le penalty d'Anosike Ementa.

Pupe décisif, Sykes à la passe et les deux Bruges à l'honneur

Pupe a offert un point à Saint-Trond sur la pelouse de Charleroi grâce à un superbe but en fin de rencontre. Ross Sykes s'est lui aussi montré décisif. Le défenseur de l'Union Saint-Gilloise a délivré la passe qui a permis aux Bruxellois de s'imposer sur le terrain de la lanterne rouge, Courtrai.

Au poste d'arrière droit, Sabbe a encore multiplié les montées avec le Club de Bruges. Ses prestations attirent depuis un certain temps déjà l'attention des recruteurs de grands clubs. Dès vendredi soir, Geoffrey Kondo a contribué à garder la cage du Cercle de Bruges inviolée en s'illustrant dans l'axe de la défense. Sur le flanc, Adedeji-Sternberg s'est montré solide dans un rôle qui lui est moins familier.

Christian Brüls régale encore au Freethiel

Christian Brüls a une nouvelle fois dicté le jeu dans l'entrejeu. Au Freethiel, où il a déjà brillé à plusieurs reprises cette saison, le milieu de terrain a encore fait parler sa qualité technique. Jamie Roche a, lui, permis à Courtrai de respirer par séquences, même si les Kerels ont fini par s'incliner face à l'Union.



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Tresoldi incontournable en pointe

Auteur d'un doublé face à Malines, Nicolò Tresoldi s'impose à la pointe de notre équipe de la semaine, malgré la belle prestation d'Ayensa. L'attaquant du Club de Bruges est épaulé par Ito, du Racing Genk, et Abid, du Standard, qui se sont eux aussi distingués ce week-end.

Notre équipe de la 12e journée