Les Diables Rouges U17 ont surclassé la Nouvelle-Zélande (0-6) ce jeudi en Coupe du monde. Largement supérieurs dès la première période, les jeunes Belges terminent deuxièmes de leur groupe et se qualifient pour le tour suivant.

Sven Vermant avait procédé à plusieurs changements dans son onze de départ pour ce dernier match de groupe. La Belgique n'a attendu que trois minutes pour prendre les devants, grâce à une tête de Preben Blondeel. Les jeunes Diables ont ensuite maintenu la pression sur la Nouvelle-Zélande.

Cinq buts belges avant la pause

Après un quart d'heure de jeu, Matteo Soria a doublé la mise sur un service de Jelle Driessen. Trois minutes plus tard, l'attaquant du Club de Bruges a profité d'un corner mal dégagé par la défense néo-zélandaise pour signer son doublé (0-3).

Moorthamer a inscrit le quatrième but belge d'une frappe lointaine à la 23e minute. Avant la pause, Kiyan Achahbar s'est défait de son adversaire dans la surface avant de conclure avec sang-froid. La Belgique menait déjà 0-5 à la mi-temps.

Jelle Driessen ponctue le festival belge

Djibril Gbemou, du Standard, a reçu du temps de jeu après la pause. Déjà auteur de trois passes décisives, Jelle Driessen a inscrit le sixième but belge à la 51e minute. De l'entrée de la surface, le milieu de terrain du Racing Genk a logé le ballon dans la lucarne gauche.



Le score en est resté là (0-6). La Belgique termine deuxième de son groupe derrière le Mali, qui a signé un neuf sur neuf, et se qualifie pour le prochain tour de la Coupe du monde U17 : les seizièmes de finale.