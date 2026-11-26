RTL Sports a annoncé ce jeudi qu’il conserverait les droits de diffusion des matchs des clubs belges en Ligue des Champions jusqu’en 2031. La chaîne privée a également annoncé le retour de l’Europa League sur ses antennes.

Beaucoup d’interrogations entouraient la diffusion de la Ligue des Champions en Belgique francophone au-delà de 2027. Désormais, on y voit tout doucement plus clair.

RTL Sports proposera toujours la Ligue des Champions et diffusera également l’Europa League. Il est toutefois important de le préciser : la chaîne de télévision diffusera uniquement des matchs des clubs belges à partir de la saison 2027-2028.

Un accord trouvé entre RTL et CANAL+

Un accord a été trouvé avec CANAL+, qui détiendra 100 % des droits des Coupes d’Europe en Belgique. "C’est déjà une immense fierté de pouvoir proposer le meilleur des matchs des clubs belges en Coupe d’Europe", a déclaré le responsable des sports, Vincenzo Ciuro.

"Nous diffusons la Ligue des Champions depuis l’an 2000, soit 31 ans d’affilée au bout de cet accord. Un fait unique en Europe pour un groupe média."

Le reste des rencontres sera ainsi à retrouver dans une offre payante de CANAL+. Il n’y aura donc plus de finale de Ligue des Champions sur RTL… sauf si un club belge s’y qualifie et que la rencontre est comprise dans l’accord.





Au minimum 16 soirées de football européen sur RTL

De nombreuses soirées européennes attendront toutefois les téléspectateurs : "Soit au minimum 16 soirées de football européen, avec, en fonction du nombre de clubs qualifiés, de 16 à 32 matchs si on envoie 4 clubs en phase de ligue. Et plus encore, s’ils poursuivent l’aventure après le mois de janvier."