Ce jeudi, La Gantoise reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade, leader du championnat de Serbie. Un match très important, car les Buffalos ont perdu des points bêtement en Finlande lors de leur précédente rencontre de Conference League.

Mais l'Etoile Rouge ne sera pas un oiseau pour le chat. Le club serbe est leader de son championnat, compte également 4 points en Conference League et, surtout, arrive en pleine confiance, comme les propos de son entraîneur Albert Riera en conférence de presse le traduisent bien.

"Je crois que nous pouvons gagner ici si nous jouons en équipe. Notre collectif est notre plus grande force", a lancé l'entraîneur espagnol de 44 ans, dont le CV renseigne notamment des passages à Bordeaux et à Francfort, dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

L'Etoile Rouge dominatrice ce jeudi ?

Mieux : pour Riera, l'Etoile Rouge de Belgrade vient en Belgique pour y être conquérante. "Je m'attends à ce que nous maîtrisions ce match, à ce que nous dominions les débats et nous créions les occasions nécessaires pour faire la différence", affirme-t-il.

"Il faudra tout de même rester vigilants durant leurs contre-attaques", nuance ensuite Riera. Les Buffalos sont cependant prévenus : l'Etoile Rouge ne vient pas faire du tourisme à Gand.