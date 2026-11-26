Transféré au FC Barcelone cet été, Jesse Bisiwu évolue principalement avec le Barça Atlètic, en quatrième division espagnole. Le jeune Diablotin a toutefois été repris pour la première fois dans le groupe de l'équipe première en match officiel ce mercredi soir en Ligue des Champions. Selon nos informations, le Barça envisage de le prêter cet hiver pour lui permettre de faire ses armes au sein d'un noyau professionnel de bon niveau.

Après sept saisons au centre de formation de Louvain, Jesse Bisiwu a rejoint le Club de Bruges en 2020. C'est chez les Blauw-Zwart qu'il s'est révélé, d'abord dans les équipes de jeunes, puis en Youth League et en Challenger Pro League avec le Club NXT. Il s'est également illustré chez les Diablotins.

De quoi convaincre le FC Barcelone de débourser 8,5 millions d'euros l'été dernier pour s'attacher ses services. L'ailier gauche de 18 ans évolue principalement avec le Barça Atlètic, en quatrième division espagnole, où il a disputé une petite dizaine de matchs.

En l'absence de Lamine Yamal, blessé, Jesse Bisiwu a toutefois été repris pour la première fois dans le noyau de l'équipe première pour un match officiel, à l'occasion du déplacement chez le FC Sabah ce mercredi soir en Ligue des Champions.

Jesse Bisiwu se dirige vers un prêt

Cette première convocation dans le noyau A du Barça ne devrait toutefois pas avoir de suite immédiate. Selon nos informations, la direction catalane entend prêter le Diablotin cet hiver pour lui permettre d'évoluer au sein d'un effectif professionnel de bon niveau.



Trois pistes se dessinent. L'Ajax Amsterdam de Jordi Cruyff, fils de Johan, qui facilite naturellement les connexions Barça - Ajax. Les Glasgow Rangers seraient également dans la course, tout comme un club renommé de Ligue 1 dont le nom ne nous a pas été dévoilé.