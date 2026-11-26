Depuis quelques mois, Eden Hazard est le nouvel investisseur et ambassadeur d'Opportunity Players, une plateforme en ligne qui se veut le "LinkedIn des sportifs". L'entreprise liégeoise ne cesse de croître depuis son lancement il y a deux ans.

Opportunity Players est une entreprise liégeoise, fondée par l’ancienne handballeuse Christel Cherain et l'entraîneur José Riga. La plateforme en ligne met en relation des athlètes et des spécialistes du sport.

Le "LinkedIn" des sportifs ambitionne de devenir le premier réseau social exclusivement dédié aux sportifs, où chaque athlète, peu importe le sport ou le niveau (tant professionnel qu’amateur), peut entrer en relation avec des spécialistes du milieu (kinésithérapeutes, nutritionnistes, entraîneurs...).

Pour créer des ponts dans le milieu du sport

L’objectif est clair : permettre à chacun de trouver facilement de nouveaux clubs, de nouveaux partenaires d’entraînement ainsi qu’un encadrement professionnel et adapté à la pratique de son sport. Chaque inscrit crée son profil, où est affiché son CV, ses performances et ses caractéristiques. Tout le monde peut y poster du contenu public ou discuter en message privé, comme c’est le cas sur les autres réseaux sociaux.

Opportunity Players a été lancé en 2024. Sa visibilité ne cesse de grandir depuis, avec notamment Eden Hazard et Axel Witsel comme porte-drapeaux. De l'autre côté de l'Atlantique, Laurent Ciman veille également à faire grandir l'initiative.

Eden Hazard, un ambassadeur convaincu

Sur les réseaux sociaux de l'entreprise, Hazard raconte d'ailleurs que c'est l'ancien défenseur du Standard qui l'a convaincu : "C'est Laurent qui m'a appelé. Ma relation avec lui est très forte. Il m'a bien expliqué le projet. Je n'ai pas mis longtemps à dire oui".





Eden s'investit pour une cause qui lui parle : "On ne met pas assez en valeur le monde amateur. Alors que tous les joueurs professionnels sont passés par là. Mais quand tu es professionnel, tu as moins besoin de ça. Et pour arriver pro, il faut de la visibilité et du courage pour voyager. C'est vraiment un outil parfait pour te lancer".