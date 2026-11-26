Rayan Touzghar a rapidement pris ses marques au Standard. Cela lui vaudra-t-il un jour d'être sélectionné avec le Maroc ? Le joueur veut en tout cas mettre toutes les chances de son côté.

Vu le potentiel immense de la diaspora marocaine formée en Europe, la fédération peut compter depuis plusieurs années déjà sur une détection particulièrement performante. Lorsqu'il fréquente le formation de Toulouse et n'a encore que 19 ans, Rayan Touzghar avait ainsi été appelé avec les U20 marocains.

"J'étais en forme, j'attendais ça impatiemment : j'ai toujours rêvé de jouer pour le Maroc. Surtout en venant d'une ville comme Avignon où il y a beaucoup de Marocains", sourit-il, interrogé par le média DM Sport.

"Je m'y attendais un petit peu, mais j'étais tellement content. Quand j'ai été sur place, j'ai été impressionné par le complexe d'entraînement. Je pense que si le Maroc en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à ce travail de l'ombre depuis plusieurs saisons en ce qui concerne les infrastructures", se souvient le milieu de terrain du Standard.

Bientôt chez les 'grands' ?

A l'époque, le coach des U20 marocain est un certain Mohamed Ouahbi, le sélectionneur actuel des Lions de l'Atlas. Le profil de Touzghar est donc forcément connu du staff.



"J'ai des coéquipiers avec qui j'étais en U20 qui sont aujourd'hui avec les A, je suis content pour eux. Bien sûr que c'est aussi un objectif pour moi : l'objectif ultime pour tout joueur, c'est de représenter son pays dans un grand tournoi", confirme-t-il.

